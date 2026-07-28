شوبير ينعى المعلق الرياضي علاء متولي بكلمات مؤثرة

نعي الإعلامي أحمد شوبير المعلق الرياضي الشهير الدكتور علاء متولي الذي وافته المنية صباح اليوم.

و كتب شوبير عبر فيسبوك:البقاء لله في وفاة الصديق العزيز الراحل المعلق الرياضي الدكتور علاء متولي، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله.

توفي اليوم الثلاثاء المعلق الرياضي الشهير الدكتور علاء متولي بعد معاناة مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المعلق الرياضي الشهير الدكتور علاء متولى من مسجد العمري فى الإسكندرية.

ويعتبر الراحل الدكتور علاء متولى أحد أبرز معلقي كرة السلة وألعاب القوى وكرة القدم والمصارعة.

وبدأ الراحل الدكتور علاء متولي مسيرته الرياضية في سن السادسه والبدايه مع لعبة السباحة في نادي الكشافة البحرية وبعدها خاض تجربة مع ناشئي وبراعم النادي الأوليمبي في كرة السلة.