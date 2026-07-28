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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رسوب 49% من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج .. والثانية نجاح يتجاوز 94%

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت نتائج كلية الطب البشري بجامعة سوهاج عن مفاجأة لافتة، بعدما سجلت الفرقة الأولى نسبة رسوب بلغت 48.97%، في واحدة من أعلى نسب الرسوب بالكلية خلال العام الدراسي الحالي، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح 51.03%، بينما حققت الفرقة الثانية أداءً مختلفًا تمامًا بنسبة نجاح وصلت إلى 94.76%.

نتائج كلية الطب البشري بجامعة سوهاج

وأظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف طلاب الفرقة الأولى لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات، وهو ما أثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل الفارق الكبير بين نتائج الفرقتين الأولى والثانية، التي حقق طلابها نسبة نجاح مرتفعة.

ويعكس هذا التباين الواضح اختلافًا في معدلات الأداء الأكاديمي، إذ توقفت نسبة النجاح في الفرقة الأولى عند 51.03%، مقابل 94.76% في الفرقة الثانية، بفارق تجاوز 43 نقطة مئوية، وهو ما جعل نتائج الفرقة الأولى محط أنظار الكثيرين داخل الوسط الجامعي.

وجاءت هذه النتائج عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وفق الضوابط الأكاديمية المعمول بها داخل جامعة سوهاج، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة والشفافية في تقييم الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأكدت إدارة الجامعة أن منظومة الامتحانات تعتمد على معايير دقيقة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرة إلى أن نتائج الامتحانات تعكس المستوى الأكاديمي الفعلي، في إطار منظومة تعليمية تستهدف تخريج أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية اللازمة لممارسة المهنة.

وتواصل جامعة سوهاج جهودها لتطوير العملية التعليمية بكلية الطب، من خلال تحديث أساليب التدريس والتقييم، بما يواكب معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويُسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على المنافسة، رغم النتائج التي أظهرت أن 48.97% من طلاب الفرقة الأولى لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات هذا العام.

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