الصعيد رمز للوطنية.. نائب يطالب بمحاسبة مضيفة الطيران صاحبة الفيديو المسيء لأبناء سوهاج

أدان النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الفيديو المتداول والمنسوب إلى إحدى مضيفات الطيران، والذي تضمن عبارات وتصريحات مسيئة لأبناء محافظة سوهاج خاصة وأهالي الصعيد عامة، فضلًا عن ألفاظ خادشة للحياء العام، مؤكدًا أن ما ورد في هذا المقطع يمثل إساءة بالغة وغير مقبولة لشريحة أصيلة من أبناء الشعب المصري، ولا يمكن تبريره أو التغاضي عنه.

وقال سوس، إن ما جاء في الفيديو أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين أبناء سوهاج والصعيد والرأي العام، لما تضمنه من تعميمات جارحة وانتقاص غير مقبول من كرامة المواطنين، إلى جانب استخدام ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع المصري ومبادئ الأسرة المصرية، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تكرس خطابًا قائمًا على التمييز والإساءة، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

أزمة سب الصعيد

وأضاف عضو مجلس النواب أن أبناء الصعيد كانوا وما زالوا نموذجًا في الوطنية والشرف والعطاء، وقدموا للدولة المصرية على مدار التاريخ نماذج مشرفة في مختلف المجالات، وأسهموا في بناء مؤسسات الدولة والدفاع عنها، ومن ثم فإن أي إساءة لهم تعد إساءة لكل المصريين، وتمثل خروجًا عن القيم التي تربى عليها المجتمع المصري.

وأكد سوس، رفضه الشديد لما تم تداوله بشأن الواقعة المنسوبة إلى مضيفة الطيران، مشيرًا إلى أن العاملين في قطاع الطيران يمثلون واجهة الدولة المصرية أمام العالم، وهو ما يفرض الالتزام بأعلى درجات المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز أو إساءة.

وطالب النائب، الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، ويحافظ على قيم الاحترام المتبادل، ويؤكد أن كرامة المواطن المصري، أينما كان، خط أحمر لا يجوز المساس به.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن محافظة سوهاج وأبناء الصعيد سيظلون رمزًا للأصالة والوطنية، وأن أي محاولة للنيل من مكانتهم أو الإساءة إليهم لن تزيدهم إلا تماسكًا، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة احترام الآخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز، حفاظًا على وحدة النسيج الوطني وقيم المجتمع المصري.