مصرع طالبين فى انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الزراعى

لقى طالبان مصرعهما، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي الغربي أمام مدينة نقادة، جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي أمام مدينة نقادة.

ودفع مرفق إسعاف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى الجثتين إلي مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لوضعهما تحت تصرف النيابةالعامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

