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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع عدد مصابى اختناق غاز كلور بمحطة مياه دنفيق بقنا لـ11حالة

اسعاف
اسعاف

ارتفع عدد حالات الاختناق بغاز الكلور داخل مرشح قرية دنفيق التابع لمركز نقادة جنوب قنا، إلى11 حالة بينهم 5 من الأهالى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم كلور تسرب من مرشح مياه بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة مستجدات الموقف، وكشف الملابسات، كما انتقل فريق من شركة المياه لموقع المحطة.

قنا محطة مياه دنفيق اختناق غاز كلور مستشفى طوخ المؤقت مركز نقادة أخبار قنا

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