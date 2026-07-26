بسبب الكلور.. إصابة 4 عمال بحالات اختناق داخل مرشح مياه في قنا

أصيب 4 عمال بحالات اختناق داخل مرشح قرية دنفيق التابع لمركز نقادة جنوب قنا، نتيجة استنشاق غاز الكلور.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 4 عمال بحالات اختناق داخل مرشح مياه بقرية دنفيق بعد استنشاقهم كلور.





ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة مستجدات الموقف، وكشف الملابسات.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





