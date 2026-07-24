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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المزارعين.. زراعة قنا تحسم جدل صرف الأسمدة بـ أبوتشت

مديرية الزراعة بقنا
مديرية الزراعة بقنا

أكد المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان وصول المقررات السمادية إلى مستحقيها، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ومتابعة ما أثير بشأن صرف الأسمدة لعدد من مزارعي مركز أبوتشت.

وأوضح البدري، أن منفذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بقرية القارة، إحدى شركات البنك الزراعي المصري، يعمل بصورة طبيعية، وأن ماكينة الصرف سليمة ولا توجد بها أي أعطال، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة بيانات منظومة "كارت الفلاح" للتحقق من عمليات الصرف التي تمت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن تقرير الصرف بالمنفذ خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2026، أظهر صرف 1272 شكارة من سماد اليوريا للمزارعين، بما يؤكد انتظام منظومة الصرف واستمرار تقديم الخدمة للمستفيدين.

وأشار البدري، إلى أنه تقرر إدراج جمعيتي العمرة وجزيرة الدوم ضمن جدول صرف الأسمدة للأسبوع المقبل، لضمان حصول جميع المزارعين المستحقين على مقرراتهم السمادية في أسرع وقت، حرصًا على تلبية احتياجات المزارعين وتعويضهم عن عدم الصرف خلال اليوم.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بقنا، على أن المديرية تواصل متابعة منظومة صرف الأسمدة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق العدالة في توزيع المقررات السمادية على المزارعين.
 

قنا وزارة الزراعة زراعة قنا أبوتشت شكاوى المزارعين صرف الأسمدة

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