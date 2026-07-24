تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا

لقى شخصان مصرعهما، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، بنجع الخطاطبة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع الخطاطبة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاذلي.س، 42 عاما، وحاتم.م، 22 عاما، مقيمان بقرية السمطا، نتيجة تجدد خصومة ثأرية.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.