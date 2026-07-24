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تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا

اسعاف
اسعاف

لقى شخصان مصرعهما، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، بنجع الخطاطبة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.


تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع الخطاطبة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاذلي.س، 42 عاما، وحاتم.م، 22 عاما، مقيمان بقرية السمطا، نتيجة تجدد خصومة ثأرية.


ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية السمطا مركز دشنا خصومة ثأرية نجع الخطاطبة

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