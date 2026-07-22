إزالة 1038 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة بقنا

قال اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، إن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال الفترة من 2 مايو حتى17 يوليو 2026، بلغ 921 حالة تعدي على المباني بإجمالي مساحة 3650.2 متراً مربعاً.



وتابع علام، بالإضافة إلى 117 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2124 فداناً، و68 قيراطاً، و40 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، بأن المحافظة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.



وشدد علام، على المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية، لضمان استرداد أراضي الدولة، والحفاظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تعديات جديدة، بما يرسخ سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الدولة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لاسترداد حقوقها، والتصدي لكافة أشكال التعديات.