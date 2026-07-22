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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج

فارس ومنار
فارس ومنار
أحمد إبراهيم

طرح المطرب فارس أغنيته الجديدة «نفرح حقنا»، مع حلول صيف 2026، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وكافة المنصات الرقمية الموسيقية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

تفاصيل أغنية نفرح حقنا

أغنية «نفرح حقنا» دويتو مع المطربة الشابة منار سمير، من كلمات عادل سلامة، ألحان أحمد محيي، توزيع سادو، وتم تنفيذ الكليب بتقنية الـ AI .

من جانبه قال فارس فى تصريحات صحفية: «نفرح حقنا، تحمست لها لانها تدعو للتفاؤل، والفرحة والسعادة، والحب، والخير وهو اللون المحبب بالنسبة لي في الغناء».

وعن توقيت طرح الأغنية أكد:«أراه جيد ومهم، أؤمن بمثل يقول حسن السوق أفضل من حسن البضائع، وفي النهاية التوفيق من عند الله، واذا أراد ان تصل الأغنية لشريحة كبيرة من الناس سوف يتم ذلك وهو ما اتمناه».

وتابع: «منذ فترة يعرض علي أفكار ديو مع مطربين واخترت منار لانها مطربة أوبرا في الأساس وتتمتع بمساحة صوت عريضة، رشحها لي الملحن أحمد محيي، والأغنية أختارت ناسها».

وأوضح: «بدون شك الـ AI سوف يكون له تأثير في شكل الموسيقى، وسوف نستخدمه لانه تكنولوجيا متقدمة ومهمة، والفنان والمبدع الحقيقي سوف يدرك الاستغلال السليم لهذه التقنية».

وعن تعاونه مع ريتشارد الحاج أكد: «هو منتج مثقف، شجعني وكان سبب في حماسي للغناء بعد غياب فترة، فاهم شغله، محترف، وأتمنى ان أكون عند حسن ظنه، وحلمي اني اقدم أغاني حلوة زي زمان». 

وبخصوص المنافسة في موسم صيف قوي أكد: «هناك تنوع، كل أنواع الموسيقى متواجدة، كل مطرب وكل شكل من أشكال الموسيقى لها جمالها وناسها وأتمنى النجاح للجميع». 

تقول كلمات أغنية نفرح حقنا: «قالوا علينا مش لبعض، قالوا أخرنا فراق وبعد

قالوا علينا واللي قالوا، الليلة دي ماجوش، يجوا إزاى ويجوا فين يقابلونا بأي عين 

وإحنا نصيبنا قال كلامة، روحين ميفترقوش، نرقص حقنا، نفرح حقنا، ونرقص كل اللي يحبنا، ليلة حبنا  فرحة قلبنا، وهنعمل كل اللي ف نفسنا، واللي غيران مننا  يبقي يعمل زينا، وإحنا نتمنالة يلقي  فرحته وهناه».

يذكر أن آخر الأغاني التي انتجها ريتشارد الحاج كانت لـ المطربة الكبيرة فاطمة عيد وحملت عنوان  "أمورة يا صغيرة"، من كلمات جمال سويد و ألحان و توزيع احمد بدوي، إضافة للأغنية الصيفية "شط إسكندرية" للمطرب مجد القاسم من كلمات مدحت عاصم، وألحان وتوزيع أحمد بدوي.

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