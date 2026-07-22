أحد أبطال الإرهاب والكباب.. وفاة محمد الشرشابي

أعلنت زوجته الفنان محمد الشرشابي عن نبأ وفاة زوجها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.

ولم تعلن الأسرة حتى الآن موعد تشييع الجثمان أو مراسم العزاء، مكتفية بالإعلان عن الوفاة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

مسيرة محمد الشرشابي الفنية

ويعد محمد الشرشابي واحدا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في مجال الدوبلاج، إذ ارتبط صوته بذكريات أجيال كاملة من الأطفال ومحبي أفلام الرسوم المتحركة. وولد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ رحلته الفنية في عالم الأداء الصوتي من خلال التعاون مع شركة والت ديزني، حيث كانت انطلاقته البارزة بالمشاركة في النسخة العربية من فيلم "مئة مرقش ومرقش"، مجسدا بصوته شخصية الكلب "داني"، وهو الدور الذي لفت الأنظار إلى موهبته الكبيرة في الأداء الصوتي.

ومنذ ذلك الوقت، واصل الشرشابي مشاركاته في عدد كبير من أفلام ومسلسلات ديزني المدبلجة إلى اللغة العربية، ليصبح أحد أبرز الأصوات التي ارتبط بها جمهور الرسوم المتحركة في الوطن العربي، بفضل أدائه المميز وقدرته على منح الشخصيات روحا خاصة جعلتها قريبة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الدوبلاج فقط، بل شارك أيضا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، حيث ظهر في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، كما شارك في فيلم "الجزيرة 2" عام 2014، إلى جانب مشاركته في مسلسلات بارزة من بينها "الزيني بركات" و"الوسية" و"فيفا أطاطا"، بالإضافة إلى فيلمي "يا مهلبية يا" و"تيتة رهيبة"، وغيرها من الأعمال التي أضافت إلى رصيده الفني.

وعلى مدار سنوات طويلة، قدم محمد الشرشابي حضورا فنيا متنوعا جمع بين التمثيل والأداء الصوتي، واستطاع أن يترك أثرا واضحا لدى الجمهور، خاصة من خلال الشخصيات الكرتونية التي منحها صوته المميز، ليظل اسمه حاضرا في ذاكرة المشاهدين رغم رحيله.