قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أشهر.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأدوية العلاجية
كامل الوزير يتفقد محطتي السكة الحديد والأتوبيسات بمرسى مطروح ويوجه برفع كفاءة الخدمات
موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة من حيث المبدأ
روبيو: هناك أزمة ثقة مع النظام الإيراني.. ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين
ضياء رشوان يدعو لوقف الخلافات بين الصحفيين: لا فتنة بيننا وأطفئوها فورًا
رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة
رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية التعاون المشترك
كشف لغز اختطاف رضيع في أسيوط خلال أقل من 10 ساعات
الداخلية: صانعة محتوى أقرت بفبركة فيديو اتهام زوجها بالاتجار في المخدرات لزيادة المشاهدات
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه
بعد جدل رأفت الهجان.. أحمد ماهر: عاتبت أشرف زكي على التسرع في بيان النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحد أبطال الإرهاب والكباب.. وفاة محمد الشرشابي

محمد الشرشابي
محمد الشرشابي
أحمد إبراهيم

أعلنت زوجته الفنان محمد الشرشابي عن نبأ وفاة زوجها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.

ولم تعلن الأسرة حتى الآن موعد تشييع الجثمان أو مراسم العزاء، مكتفية بالإعلان عن الوفاة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة. 

مسيرة محمد الشرشابي الفنية 

ويعد محمد الشرشابي واحدا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في مجال الدوبلاج، إذ ارتبط صوته بذكريات أجيال كاملة من الأطفال ومحبي أفلام الرسوم المتحركة. وولد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ رحلته الفنية في عالم الأداء الصوتي من خلال التعاون مع شركة والت ديزني، حيث كانت انطلاقته البارزة بالمشاركة في النسخة العربية من فيلم "مئة مرقش ومرقش"، مجسدا بصوته شخصية الكلب "داني"، وهو الدور الذي لفت الأنظار إلى موهبته الكبيرة في الأداء الصوتي.

ومنذ ذلك الوقت، واصل الشرشابي مشاركاته في عدد كبير من أفلام ومسلسلات ديزني المدبلجة إلى اللغة العربية، ليصبح أحد أبرز الأصوات التي ارتبط بها جمهور الرسوم المتحركة في الوطن العربي، بفضل أدائه المميز وقدرته على منح الشخصيات روحا خاصة جعلتها قريبة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الدوبلاج فقط، بل شارك أيضا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، حيث ظهر في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، كما شارك في فيلم "الجزيرة 2" عام 2014، إلى جانب مشاركته في مسلسلات بارزة من بينها "الزيني بركات" و"الوسية" و"فيفا أطاطا"، بالإضافة إلى فيلمي "يا مهلبية يا" و"تيتة رهيبة"، وغيرها من الأعمال التي أضافت إلى رصيده الفني.

وعلى مدار سنوات طويلة، قدم محمد الشرشابي حضورا فنيا متنوعا جمع بين التمثيل والأداء الصوتي، واستطاع أن يترك أثرا واضحا لدى الجمهور، خاصة من خلال الشخصيات الكرتونية التي منحها صوته المميز، ليظل اسمه حاضرا في ذاكرة المشاهدين رغم رحيله. 

محمد الشرشابي الفنان محمد الشرشابي أعمال محمد الشرشابي أفلام محمد الشرشابي وفاة محمد الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الذهب

تجاوز 47 ألفاً.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026

رازوفيتش

تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مستشهدا بأداء مصر أمام الأرجنتين.. موتسيبي: إفريقيا قريبة من التتويج بكأس العالم

مصطفي شوبير

طارق السيد: الأهلي يتلقى عرضًا سعوديًا من أحد أندية الوسط لضم مصطفى شوبير

الكاف

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس الكاف لحسم شكل دوري أبطال أفريقيا

بالصور

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

نائب رئيس مجلس الوزراء: دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد