وزير الطيران يبحث مع مسؤولي «رولز-رويس» العالمية تعزيز الشراكة لدعم تحديث الأسطول المصري

عقد اجتماعًا مع مسئولى شركة Rolls-Royce العالمية، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ أيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بمصر للطيران، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودعم برنامج تحديث أسطول مصر للطيران، واستعراض أحدث التقنيات في مجال محركات الطائرات.

ياتي ذلك على هامش مشاركته فى معرض فارنبره الدولي للطيران 2026، واصل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءاته الثنائية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات صناعه النقل الجوى.

حيث ضم وفد شركه رولزرويس السيد إيوان ماكدونالد، رئيس خدمة العملاء، والسيد عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط، والسيد جورج أبو نصر، نائب رئيس خدمة العملاء بالمنطقة.

هذا وقد استعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة، وفي مقدمتها اتفاقية الرعاية الشاملة لمحركات الطائرات المستأجرة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الدعم الفني والخدمات المتخصصة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية، ويواكب خطة مصر للطيران لزيادة أسطولها إلى 125 طائرة بحلول عامي 2030/2031.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن تحديث أسطول مصر للطيران يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن امتلاك أسطول حديث يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة السفر، وتعزيز القدرة التنافسية للناقل الوطني.

وأضاف الحفني أن قطاع الطيران المدنى يحرص على توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال المحركات والصيانة، بما يدعم كفاءة التشغيل، ويحسن استهلاك الوقود، ويخفض الانبعاثات، ويواكب مستهدفات الاستدامة وخطط التوسع المستقبلية.

ومن جانبه، أعرب السيد إيوان ماكدونالد عن اعتزاز شركة Rolls-Royce بشراكتها الممتدة مع مصر للطيران، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والخدمات المتخصصة بما يدعم برنامج تحديث الأسطول ويعزز كفاءته التشغيلية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والبناء على الشراكة القائمة بما يدعم برنامج تحديث أسطول مصر للطيران، ويواكب أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي.