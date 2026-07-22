قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة
ياسمين عبد العزيز لصدى البلد: أنا حلوة طول عمري.. وروحي الحلوة سر جمالي (فيديو)
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027
رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها
تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش
رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن
حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل
كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟
رد حاسم من ياسمين عبد العزيز عن إمكانية زواجها مجددا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيعملوا شو إعلامي.. الأطباء تصعد ضد تجاوزات المحافظين والنواب داخل المستشفيات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الديب أبوعلي

صعدت النقابة العامة للأطباء موقفها تجاه ما وصفته بـ"التجاوزات" التي شهدتها مستشفى قنا العام ومستشفى برج البرلس، بعدما تقدمت بشكاوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتنمية المحلية، ورئيس مجلس الشيوخ، مطالبة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت النقابة، في خطاب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنها ترفض ما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته، معتبرة أن تحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية لا يعالج أوجه القصور الفعلية داخل المستشفى.

وأكدت النقابة أن تعنيف مدير المستشفى لن يوفر المستلزمات الطبية أو يعالج نقص الأطباء وأطقم التمريض أو يرفع كفاءة الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن هذه التحديات ترتبط بملفات تتجاوز صلاحيات مدير المستشفى، وتتطلب توفير الموارد والاعتمادات المالية اللازمة.

تجاوزات المحافظين داخل المستشفيات

وشددت على تأييدها الكامل لحق المرضى في الحصول على خدمة صحية لائقة، وعدم تحميلهم تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفيات، مؤكدة أن تحقيق ذلك يستلزم دعم منظومة الإمداد الطبي وزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وليس تحميل مسؤول واحد تبعات مشكلات متراكمة.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية بالتحقيق في الواقعة، والتأكيد على أن محاسبة المسؤولين يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية، بعيدا عن "الشو الإعلامي"، لافتة إلى أن التصوير داخل المستشفى خلال الجولة يمثل مخالفة لقرار وزير الصحة المنظم للتصوير داخل المنشآت الصحية.

في سياق متصل، تقدمت النقابة بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد بشأن ما وصفته بتجاوزات أحد أعضاء المجلس عن محافظة كفر الشيخ، بعد قيامه بالتصوير داخل مستشفى برج البرلس بالمخالفة للضوابط المنظمة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا لخصوصية المرضى والأطقم الطبية.

وأكدت النقابة أن المستشفيات يجب أن تظل أماكن لتقديم الرعاية الصحية، لا ساحات للاستعراض الإعلامي، مشددة على أن رصد أي مخالفات داخل المنشآت الصحية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية وآليات الرقابة المعتمدة، بما يحفظ هيبة المؤسسات وحقوق المرضى والعاملين بها.

نقابة الأطباء محافظ قنا مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء مستشفى قنا العام مستشفى برج البرلس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وزيرة التنمية المحلية المستلزمات الطبية محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

الطقس في مصر

الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ

ترشيحاتنا

نوال الزغبي

نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنية «Cute» قبل طرحها غدًا

محمد الشرشابي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل محمد الشرشابي

النجمة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز: تأخرت في التعاون مع السقا.. وخلي بالك من نفسك عودة قوية للسينما| خاص

بالصور

لون البول يكشف حالتك الصحية .. متى يكون الأمر خطيرًا؟

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد