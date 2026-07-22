بيعملوا شو إعلامي.. الأطباء تصعد ضد تجاوزات المحافظين والنواب داخل المستشفيات

صعدت النقابة العامة للأطباء موقفها تجاه ما وصفته بـ"التجاوزات" التي شهدتها مستشفى قنا العام ومستشفى برج البرلس، بعدما تقدمت بشكاوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتنمية المحلية، ورئيس مجلس الشيوخ، مطالبة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت النقابة، في خطاب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنها ترفض ما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته، معتبرة أن تحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية لا يعالج أوجه القصور الفعلية داخل المستشفى.

وأكدت النقابة أن تعنيف مدير المستشفى لن يوفر المستلزمات الطبية أو يعالج نقص الأطباء وأطقم التمريض أو يرفع كفاءة الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن هذه التحديات ترتبط بملفات تتجاوز صلاحيات مدير المستشفى، وتتطلب توفير الموارد والاعتمادات المالية اللازمة.

تجاوزات المحافظين داخل المستشفيات

وشددت على تأييدها الكامل لحق المرضى في الحصول على خدمة صحية لائقة، وعدم تحميلهم تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفيات، مؤكدة أن تحقيق ذلك يستلزم دعم منظومة الإمداد الطبي وزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وليس تحميل مسؤول واحد تبعات مشكلات متراكمة.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية بالتحقيق في الواقعة، والتأكيد على أن محاسبة المسؤولين يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية، بعيدا عن "الشو الإعلامي"، لافتة إلى أن التصوير داخل المستشفى خلال الجولة يمثل مخالفة لقرار وزير الصحة المنظم للتصوير داخل المنشآت الصحية.

في سياق متصل، تقدمت النقابة بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد بشأن ما وصفته بتجاوزات أحد أعضاء المجلس عن محافظة كفر الشيخ، بعد قيامه بالتصوير داخل مستشفى برج البرلس بالمخالفة للضوابط المنظمة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا لخصوصية المرضى والأطقم الطبية.

وأكدت النقابة أن المستشفيات يجب أن تظل أماكن لتقديم الرعاية الصحية، لا ساحات للاستعراض الإعلامي، مشددة على أن رصد أي مخالفات داخل المنشآت الصحية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية وآليات الرقابة المعتمدة، بما يحفظ هيبة المؤسسات وحقوق المرضى والعاملين بها.