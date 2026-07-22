محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث محافظو الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تقدموا بخالص التهاني القلبية بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن أبناء المحافظات وأجهزتها التنفيذية لرئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة.

ففي الأقصر، بعث المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة والقيادات التنفيذية عن أسمى آيات التهاني بذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال "إنها ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وانطلاقة حقيقية للتخلص من الاستعمار والتحرر الكامل وبناء دولة حرة وقوية"، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرة رئيس الجمهورية بالنجاح والتوفيق لمواصلة البناء والتنمية والتطور.

وفي السياق، بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وفي الإسماعيلية، بعث المحافظ نبيل السيد حسب الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الغالية سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين الشعب وجيشه الأبي.

وقال "إن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ بتحويل نظام الحكم إلى الجمهوري، وإحداث تطورات اجتماعية واقتصادية جوهرية".

كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية وقائد الجيش الثاني الميداني.

وفي أسيوط، بعث المحافظ محمد علوان برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت نقطة تحول فارقة أسهمت في ترسيخ مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة، مشيدًا بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة في استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.