اعتذار رسمي.. القصة الكاملة لـ أزمة اللاعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد

أثارت واقعة اللاعب الناشئ مكاري يونان خلال اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواية عن تعرضه لموقف اعتبرته أسرته يحمل شبهة تمييز.

ومع تصاعد التفاعل، تحركت إدارة النادي للتحقيق في الواقعة، وعقدت جلسة مع أسرة اللاعب، لتنتهي الأزمة باعتذار رسمي وتأكيد انضمام اللاعب إلى قطاع الناشئين بعد اجتيازه جميع الاختبارات الفنية بنجاح.

أزمة اللاعب مكاري يونان

وفي هذا السياق، وقال محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إن الواقعة بدأت بعدما تقدم والد اللاعب بشكوى أفاد خلالها بأن أحد المدربين سأل نجله عن اسمه، ثم أدلى بعبارة فُهمت من الأسرة على أنها تحمل شبهة تمييز، وهو ما دفع إدارة القطاع إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على حقيقة ما حدث.

وأوضح نور أنه استدعى المدرب المسؤول لسماع أقواله، حيث أكد الأخير أن الحديث لم يكن يحمل أي إساءة أو تفرقة، وإنما جاء في إطار المزاح أثناء سير الاختبارات، نافيًا تمامًا توجيه أي عبارات تمييزية للاعب.

القصة الكاملة لـ أزمة اللعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد السكندري

جلسة مع الأسرة لحل الأزمة

وأضاف أن إدارة النادي عقدت جلسة مع أسرة مكاري يونان بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد السكندري، جرى خلالها استعراض تفاصيل الواقعة والرد على جميع استفسارات الأسرة، مع التأكيد على رفض النادي القاطع لأي شكل من أشكال التمييز، وأن معيار الاختيار داخل قطاع الناشئين يعتمد فقط على المستوى الفني والموهبة.

وأشار رئيس قطاع الناشئين إلى أن مكاري سبق له اللعب ضمن فرق القطاع في الموسم الماضي، كما نجح هذا الموسم في اجتياز المراحل الثلاث للاختبارات، لافتًا إلى أنه تم قيده ضمن الفريق، ومن المقرر أن تحضر أسرته خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التسجيل الرسمية.

انتهاء الأزمة

وأكد نور أن الأزمة انتهت عقب جلسة التوضيح، بعدما أبدت أسرة اللاعب تفهمها للملابسات، مشددًا على أن الاتحاد السكندري نادٍ يفتح أبوابه لجميع اللاعبين دون تفرقة، ويحرص على ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، متمنيًا التوفيق لمكاري يونان وأن يكون أحد العناصر المميزة في صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

اعتذار رسمي للأسرة

ومن جانبه، روى يونان، والد اللاعب الناشئ مكاري يونان، كواليس الأزمة التي أثيرت خلال اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن إدارة النادي أنهت الموقف بتقديم اعتذار رسمي للأسرة، إلى جانب التأكيد على انضمام نجله لقطاع الناشئين بعد اجتيازه جميع الاختبارات الفنية.

وأوضح والد اللاعب أن نجله، البالغ من العمر 13 عامًا، وصل إلى المرحلة الأخيرة من اختبارات القبول بعدما نجح في تجاوز المراحل السابقة، مشيرًا إلى أنه لفت انتباه الجهاز الفني خلال دقائق قليلة من مشاركته في الاختبار النهائي بفضل مستواه الفني.

وأضاف أن المدرب المشرف استدعى اللاعب وسأله عن اسمه، وعقب إجابته بأنه يدعى "مكاري"، صدرت منه عبارة اعتبرتها الأسرة تحمل دلالة غير مقبولة، وهو ما تسبب في تأثر الطفل نفسيًا عقب انتهاء الاختبارات.

عبارة على سبيل الدعابة سبب الأزمة

وأشار إلى أنه توجه فورًا إلى مسؤولي قطاع الناشئين لعرض شكواه والمطالبة بالتحقيق في الواقعة، موضحًا أنه ناقش الأمر مع مسؤولي النادي بحضور المدرب، الذي أقر بإطلاق العبارة، لكنه أكد أنها جاءت على سبيل الدعابة، وهو تفسير لم تقبله الأسرة نظرًا لتأثير الموقف على الطفل.

وأكد الأب أنه غادر النادي عقب الواقعة، ثم نشر تفاصيل ما حدث عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى القضية تفاعلًا واسعًا خلال ساعات، قبل أن تبادر إدارة الاتحاد السكندري بالتواصل معه ودعوته لعقد اجتماع لاحتواء الأزمة.

القصة الكاملة لـ أزمة اللعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد السكندري

رفض النادي لأي تصرف يسيء إلى اللاعبين

وأوضح أن الاجتماع انتهى بتقديم اعتذار رسمي من مسؤولي النادي، إلى جانب تأكيد رئيس قطاع الناشئين اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أعرب رئيس النادي ونائبه عن أسفهما لما حدث، مؤكدين رفض النادي لأي تصرف يسيء إلى اللاعبين أو أسرهم.

ولفت إلى أن مسؤولي الاتحاد أكدوا له أن نجله اجتاز جميع الاختبارات الفنية بنجاح، وأنه سيتم قيده رسميًا ضمن قطاع الناشئين، مشيرين إلى أن مستواه الفني حظي بإشادة القائمين على الاختبارات طوال مراحل التقييم.

وأضاف والد مكاري أن هدفه منذ البداية لم يكن تحقيق أي مكاسب شخصية، وإنما الحفاظ على الحالة النفسية لنجله وضمان حصوله على حقه، مشيرًا إلى أنه وافق على حذف المنشور المتداول بعد الاعتذار الرسمي والوصول إلى حل ودي للأزمة.

استدعاء للمثول أمام الجهات المختصة

وكشف أيضًا أنه تلقى استدعاءً للمثول أمام الجهات المختصة في إطار التحقيقات الجارية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تتابع الواقعة منذ انتشارها، خاصة أنها تزامنت مع زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الإسكندرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجله تلقى عروضًا من عدد من الأكاديميات والأندية عقب انتشار الواقعة، إلا أنه فضّل استكمال مشواره داخل نادي الاتحاد السكندري بعد انتهاء الأزمة، معربًا عن أمله في أن تكون الواقعة دافعًا لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين وفقًا لقدراتهم الفنية فقط.