أسماء المتوفين والمصابين فى حادث التصادم بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

استقبلت مستشفى مطروح العام ضحايا حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص عند الكيلو 60 طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، والذى اسفر عن الحادث مصرع 2 واصابة 15 شخص.

اسماء المتوفين

وحصل صدى البلد على اسماء ضحايا الحادث وهم سما أحمد أنور، 14 عامًا، وأحمد السيد 26سنة جثتين هامدتين .

اسماء المصابين

كما استقبلت المستشفى 15 مصاب وهم السيد السيد العربي (56 عامًا)، بسملة السيد السيد (21 عامًا)، غادة أنور علي (45 عامًا)، فريدة السيد السيد العربي (6 سنوات)، أميرة محمد عباس (40 عامًا)، غادة عماد محمد (22 عامًا)، صفا أحمد أنور (17 عامًا)، محمد أحمد أنور (6 سنوات)، هنا أحمد أنور (12 عامًا)، صبا محمود أنور (7 سنوات)، داليا محمود أنور (4 سنوات)، عمران سلامة أيمن (3 أشهر)، فريدة سعيد صلاح (عامان)، عربي السيد العربي (15 عامًا)، وناصر أحمد عفيفي (49 عامًا)، وجميعهم من محافظة القليوبية.

كان طريق مطروح، اسكندرية الساحلى قد شهد اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

الدفع بالاسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثماني الضحيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.