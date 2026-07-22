أسماء ضحايا تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة بمطروح

استقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم، متوفى و20 مصابًا إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص عند كوبري فوكة.

وحصل صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث وهم جثة هامدة مجهولة الهوية بالاضافة الى 20 مصاب إصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور وخلع بالكتف، واشتباه ما بعد الارتجاج، إلى جانب حالتي توقف بعضلة القلب،

اسماء المصابين

واستقبلت المستشفى يوسف محمد محمد من محافظة دمياط، أحمد عفيفي حسين من القليوبية بكسر مفتت بالقدم وإصابة بالرأس. عبدالرحمن كمال عبدالفتاح (سوهاج)، محمد طه محمد وإيمان شريف (الإسكندرية)، أحمد عبدالحليم محمد، نسمة عبدالحميد محمد، سهيلة أحمد عبدالحليم، روضة عبد أحمد، سارة عبدالحليم محمد، وياسمين محمود علي (المنوفية)، ياسين مصطفى عبدالمنعم (شبرا الخيمة)، السيد محمد محمد السبع، يوسف محمد محمد، وأميرة محمد الشحات (دمياط)، محمد سيد بنداري (طنطا)، عبدالرحمن صالح زكي وأحمد عفيفي حسين (القليوبية)، محمود عصام محمود (أبو حمص)، عمرو محمد السيد أحمد (الغربية)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين.