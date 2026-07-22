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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

اختبارات القدرات 2026
اختبارات القدرات 2026
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بلغ حتى الآن 33 ألف طالب من طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2026.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

ويواصل الطلاب أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية وفقًا للمواعيد التي قاموا بحجزها مسبقًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بينما يستمر في الوقت ذاته تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية، والإنفوجرافات، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

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