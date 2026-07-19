التعليم العالي: 16 ألف طالب سجلوا بموقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، إن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بلغ حتى الآن 16 ألف طالب وطالبة من طلاب شهادة الثانوية العامة للعام 2026.

وأوضح عبد الغفار، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات يستمر حتى يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات العاصمة ودمياط وبنها وبني سويف وطنطا ودمنهور، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك بجامعة العاصمة، وكلية التربية الفنية بالزمالك بجامعة العاصمة، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، إلى جانب كليات علوم الرياضة.

وذكر أن الطلاب يواصلون أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية وفقًا للمواعيد التي قاموا بحجزها مسبقًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع استمرار إتاحة التسجيل وحجز المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات من خلال الموقع.

وناشد المتحدث الرسمي طلاب الثانوية العامة سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن باب التسجيل سيغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، لمساعدتهم في إجراءات التسجيل والاستعداد لاختبارات القدرات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.