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من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

إيفاييلو بيتيف
إيفاييلو بيتيف
حسن العمدة

دخل البلغاري إيفاييلو بيتيف دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، في ظل بحث إدارة النادي عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ويبلغ بيتيف من العمر 51 عامًا، وسبق له اللعب في مركز خط الوسط قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث حصل على رخصة UEFA Pro، وهي أعلى شهادة تدريبية في أوروبا، ويعد حاليًا دون نادٍ بعد رحيله عن بني ياس الإماراتي.

واستهل المدرب البلغاري مسيرته المميزة مع لودوجوريتس، حيث قاد الفريق للصعود إلى الدوري البلغاري الممتاز، ثم حقق معه لقب الدوري مرتين، إلى جانب الفوز بكأس بلغاريا وكأس السوبر.

كما تولى تدريب منتخب بلغاريا، قبل أن يخوض تجربة مع دينامو زغرب الكرواتي، وقاد الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أندية كبيرة مثل يوفنتوس وليون وإشبيلية، ثم خاض تجربة أخرى مع القادسية السعودي.

وفي محطة أخرى، تولى تدريب منتخب البوسنة والهرسك في فترة صعبة، ونجح في إعادة بناء الفريق وقيادته للصعود إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يعود مجددًا إلى لودوجوريتس ويحقق معه لقبي الدوري والكأس مرة أخرى.

وكانت آخر تجاربه مع بني ياس الإماراتي، لكنها لم تستمر طويلًا، إذ رحل بعد 6 مباريات فقط بسبب خلافات مع إدارة النادي.

ويصف اللاعبون الذين عملوا تحت قيادته بيتيف بأنه مدرب صارم، يهتم بالتفاصيل التكتيكية الدقيقة، ويتمتع بالوضوح في تعليماته، كما لا يمنح أي امتيازات للنجوم، مؤمنًا بأن "النجم الحقيقي هو الفريق"، ويطالب الجميع بالانضباط والالتزام.

وبالنظر إلى سيرته الذاتية، يمتلك بيتيف خبرات تدريبية جيدة وسجلًا مقبولًا على المستوى الأوروبي، إلا أن توليه تدريب الزمالك، حال حدوثه، قد يمثل مغامرة، خاصة أنه لم يحقق نجاحات لافتة في تجاربه السابقة بالمنطقة العربية.

إيفاييلو بيتيف نادي الزمالك الزمالك

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