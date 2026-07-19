انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك

كشف البلغاري إيفايلو بيتيف، المدير الفني السابق لمنتخب بلغاريا حقيقة وجود مفاوضات لتولي تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال بيتيف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “لا يوجد مفاوضات على الإطلاق مع الزمالك، ولم يتحدث معي أحد حتى الآن بشأن الزمالك”.

من هو إيفايلو بيتيف المرشح لتدريب الزمالك

من هو إيفايلو بيتيف المرشح لتدريب الزمالك

بدأ مسيرته التدريبية مع لودوجوريتس، وقاد النادي للصعود إلى الدوري الممتاز، ثم حقق معه طفرة تاريخية بحصد الدوري البلغاري مرتين متتاليتين، قبل أن يعود في ولاية ثانية ويقوده لتحقيق الثنائية المحلية مجددًا.

وخاض بعد ذلك تجارب تدريبية مع: ليماسول القبرصي، منتخب بلغاريا، دينامو زغرب الكرواتي، أومونيا نيقوسيا، القادسية السعودي، ياجيلونيا البولندي، منتخب البوسنة والهرسك، يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، بني ياس الإماراتي.

أبرز إنجازاته:

• الدوري البلغاري: 3 مرات.

• كأس بلغاريا: مرتان.

• كأس السوبر البلغاري: مرة واحدة.

• الصعود بمنتخب البوسنة والهرسك إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.