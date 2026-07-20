رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسطين الفني والثقافي بعد رحيل الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والمثقفين والمسؤولين على نعيه، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر، وصاحب بصمة فنية أثرت في أجيال متعاقبة من المبدعين.

وفاة هاني شنودة

وقال المخرج خالد جلال إن الراحل كان واحدًا من أبرز مجددي الموسيقى المعاصرة، وترك بصمة واضحة في تطوير شكل الموسيقى المصرية، كما اكتشف ودعم العديد من المواهب التي أصبحت من نجوم الساحة الفنية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أكد رئيس دار الأوبرا المصرية أن الساحة الموسيقية المصرية والعربية فقدت أحد أبرز مبدعيها، مشيرًا إلى أن هاني شنودة جمع في أعماله بين الأصالة والمعاصرة، وقدم ألوانًا موسيقية جديدة ستظل حاضرة في المشهد الثقافي والفني، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته.

كما نعى الهضبة عمرو دياب الموسيقار الراحل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مؤكدًا أن هاني شنودة ترك إرثًا فنيًا عظيمًا وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه، مشددًا على أن أعماله ستظل خالدة في تاريخ الموسيقى العربية.

فيما وصف وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الراحل بأنه أثرى الحياة الفنية والغنائية في مصر بأعماله المتميزة وإسهاماته الموسيقية المتجددة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وعبّر الفنان إدوارد عن حزنه الشديد لرحيل هاني شنودة، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد موسيقار عظيم، بل جزء من ذكريات أجيال كاملة، وأن فنه سيظل باقيًا في قلوب محبيه.

كما ودعه الإعلامي محمود سعد بكلمات مؤثرة، كتب فيها: "مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل وصادق.. أمتعنا ومضى.. وداعًا هاني شنودة، وشكرًا لما قدمت"، مقدمًا خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه. بهذه الكلمات، ودعت الأوساط الفنية والثقافية أحد أهم رموز الموسيقى المصرية، الذي سيبقى اسمه وأعماله خالدين في ذاكرة الفن العربي.