قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة
الكونغو: فيروس إيبولا يحصد أرواح 930 شخصا من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة
وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل وفاته.. هاني شنودة يكشف سبب رفضه العزف مع أم كلثوم

هاني شنودة
هاني شنودة
باسنتي ناجي

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير هاني شنودة، منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة. 

هاني شنودة

وكان قبل وفاته،قد  كشف الموسيقار هاني شنودة عن السبب وراء رفضه العزف مع كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أنه لم يندم على هذا القرار، لأنه كان سببًا في اتجاهه إلى التأليف الموسيقي.

وقال هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة "MBC مصر": "رشحوني أعزف الصولو كام دقيقة، وأغنيتها ساعة، هقعد أعمل إيه؟ ألعب دومينو مع اللي جنبي"، مضيفًا: "قولتلهم سبوني في حالي.. دي الأغنية ساعة".

وأكد شنودة أنه لم يشعر بالندم على رفضه العرض، موضحًا: "عمري ما ندمت على القرار ده، لأني اتجهت بعدها للتأليف الموسيقي، وكنت هبقى عازف قليل لأن مش بعزف شرقي".

هاني شنودة اخبار الفن الفنان هاني شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

يامين يامال

أحمد جلال عن لامين يامال: صغيرهم الذي تفوق على ميسي ورونالدو في السحر

وزير الرياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الأولمبياد الخاص لبحث استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التدريب ونشر ثقافة التحكيم

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد