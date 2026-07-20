قبل وفاته.. هاني شنودة يكشف سبب رفضه العزف مع أم كلثوم

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير هاني شنودة، منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة.

هاني شنودة

وكان قبل وفاته،قد كشف الموسيقار هاني شنودة عن السبب وراء رفضه العزف مع كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أنه لم يندم على هذا القرار، لأنه كان سببًا في اتجاهه إلى التأليف الموسيقي.

وقال هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة "MBC مصر": "رشحوني أعزف الصولو كام دقيقة، وأغنيتها ساعة، هقعد أعمل إيه؟ ألعب دومينو مع اللي جنبي"، مضيفًا: "قولتلهم سبوني في حالي.. دي الأغنية ساعة".

وأكد شنودة أنه لم يشعر بالندم على رفضه العرض، موضحًا: "عمري ما ندمت على القرار ده، لأني اتجهت بعدها للتأليف الموسيقي، وكنت هبقى عازف قليل لأن مش بعزف شرقي".