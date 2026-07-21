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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لم يمهله القدر ساعات.. شاب يفارق الحياة صعقا بالكهرباء قبل أن يبدأ أول يوم عمل بالأقصر| التفاصيل الكاملة

لم يمهله القدر ساعات.. شاب يفارق الحياة صعقا بالكهرباء قبل أن يبدأ أول يوم عمل بالأقصر
لم يمهله القدر ساعات.. شاب يفارق الحياة صعقا بالكهرباء قبل أن يبدأ أول يوم عمل بالأقصر
شمس يونس

تحولت رحلة الشاب “أحمد عوض عطية سليمان ” فى العقد الثالث من العمر ، من محافظة الشرقية إلى مركز أرمنت بمحافظة الأقصر إلى نهاية مأساوية، بعدما جاء بحثا عن فرصة عمل بإحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروعات بالمحافظة، إلا أن القدر لم يمهله حتى يبدأ عمله.

القصة الكاملة 

وكشفت التحقيقات أن الشاب وصل إلى أرمنت  فى يوم الواقعة ، توجه إلى موقع العمل برفقة أحد زملائه، وأثناء مباشرة مهام عمله تعرض لصعق كهربائي، ليسقط جثة هامدة في أول يوم له داخل موقع العمل.

وجرت محاولات لإسعافه ونقله لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى موقع الواقعة لمباشرة التحقيقات.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائي، كما أثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال ذوي المتوفى والشهود أكدوا أن الوفاة جاءت نتيجة حادث عرضي، دون اتهام أحد بالتسبب فيها.

وعقب انتهاء التحقيقات، صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الشاب، وتسلمه والده تمهيدا لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية ليوارى الثرى بين أهله.

ورغم أن أحمد عوض عطية سليمان جاء إلى الأقصر حاملا حلم العمل وتحسين ظروف أسرته، فإن القدر كان أسرع، ليرحل قبل أن يبدأ أول يوم عمل فعليا،  فيعود إلى ذويه محمولا على الأكتاف.

الاقصر اخبار الأقصر ارمنت

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