قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللجنة العليا لمأمونية المياه بالأقصر تتابع تنفيذ الخطط الاستراتيجية حتى 2030

لضمان سلامة مياه الشرب.. اللجنة العليا لمأمونية المياه بالأقصر تتابع تنفيذ الخطط الاستراتيجية حتى 2030
لضمان سلامة مياه الشرب.. اللجنة العليا لمأمونية المياه بالأقصر تتابع تنفيذ الخطط الاستراتيجية حتى 2030
شمس يونس

عقدت اللجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بمحافظة الأقصر اجتماعها الدوري الخامس لعام 2026، برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد الاجتماع حضور مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة السياحة، ورئيس جهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية النيل، وعدد من القيادات والمسؤولين بالشركة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أهمية انعقاد اللجنة بشكل دوري، لما تمثله من منصة للتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، ومتابعة ملفات العمل المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلامة ومأمونية المياه بالمحافظة.

وتضمن الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة، ومراجعة الإجراءات التصحيحية الخاصة بخطط سلامة ومأمونية المياه، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإعداد خطط المأمونية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا للانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال المسح البيئي لمأخذ محطة البعيرات المدمجة بمركز القرنة، ضمن خطوات إعداد خطة المأمونية الخاصة بالمحطة، بهدف تحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات للتعامل معها، بما يضمن حماية مصدر المياه، تنفيذًا لأحكام قانون حماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث.

واستعرض الاجتماع كذلك نتائج التعاون المشترك مع وزارة السياحة بالأقصر في مجال تدريب ورفع كفاءة مشغلي وحدات المعالجة بالعائمات النيلية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المجرى المائي من التلوث، بما يضمن استدامة مصادر مياه الشرب وحماية البيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن ملف مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية للدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين الشركة وجميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الصحة والري والبيئة، لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاقصر اخبار الأقصر مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

رئيس البورصة يبحث مع شركات السمسرة تعزيز كفاءة السوق

أسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجع الدولار.. سعر العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن

جانب من الاجتماع

وزيرا التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع “اقتصاد الشباب”

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد