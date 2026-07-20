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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير البنية التحتية

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة الأقصر
محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة الأقصر
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، ميدانياً سير العمل بمشروعات تجديد وتحديث البنية التحتية وشبكات المرافق بمناطق شارع خالد بن الوليد والعوامية ووسط المدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع عجلة العمل بها.

وحرص المحافظ خلال الجولة على السير لمسافة نحو 300 متر للوقوف عن قرب على طبيعة الأعمال الجارية، والتي تتضمن تجديد شبكات المياه والصرف الصحي بشارع خالد بن الوليد لضمان استدامة الخدمات، وتدعيم شبكات الكهرباء بمنطقة العوامية لاستيعاب الأحمال المستقبلية والتوسع العمراني، فضلاً عن مد وتثبيت خطوط الألياف الضوئية (الفايبر) لتحديث شبكات الاتصالات والإنترنت وتحقيق نقلة نوعية في سرعة وثبات الخدمة بالمحافظة.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، والمهندس أحمد القاضي، مدير عام قطاع الكهرباء بالأقصر، إلى جانب ممثلي شركات الغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات؛ لمراجعة خطوات التنفيذ وتذليل كافة العقبات تسريعاً لوتيرة الإنجاز.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من الاعمال فى أقرب وقت، مع رد الشيء لأصله وتركيب أرصفة جديدة وإعادة رصف الشوارع المستهدفة فور انتهاء الأعمال مباشرة، مع مراعاة المناسيب القديمة عند الرصف لضمان سلامة الحركة المرورية والهندسية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة الأقصر ، قبل بدء الموسم السياحى القادم.

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