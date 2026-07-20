ضبط 450 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي بالأقصر في محاولة للاستيلاء على الدعم

في ضربة جديدة لمخالفات منظومة الدعم، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر في ضبط 450 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، في واقعة كشفت عن محاولة للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي لكافة صور التلاعب بمنظومة الدعم، مع إحكام الرقابة على السلع الغذائية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت حملة صباحية مكبرة، برئاسة المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن ضبط 450 بطاقة تموينية بحوزة صاحب أحد المخابز البلدية، حيث تبين قيامه بتجميعها من المواطنين بهدف استخدامها في صرف الخبز والاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لأصحابها دون وجه حق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار حملاتها الرقابية اليومية على المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لرصد أي مخالفات تموينية والتعامل معها بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه..