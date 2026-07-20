الأقصر.. دعم خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المنشآت الصحية بإسنا

استقبل الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، النائب أحمد رمضان عضو مجلس النواب، يرافقه وفد من ممثلي المجتمع المدني بمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق أفضل استفادة للمنتفعين.

وشارك في اللقاء الدكتور محمد حسني نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والأستاذ محمد رستم مسؤول الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالفرع، حيث تمت مناقشة مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمركز ومدينة إسنا، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب بحث الحلول والمقترحات الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وأكد النائب أحمد رمضان استمرار دعمه الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بما تشهده محافظة الأقصر من تطور ملحوظ في القطاع الصحي، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتذليل العقبات وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد صبري الملاح عن تقديره لحرص أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني على دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن التعاون المشترك يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.