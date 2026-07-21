تنسيق 2026 | القائمة الرسمية للجامعات الأهلية المعتمدة

تنسيق الجامعات 2026.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر، والتي تضم الجامعات الأهلية المعتمدة ضمن منظومة التعليم العالي، وذلك بالتزامن مع استعداد طلاب الثانوية العامة لبدء إجراءات تنسيق الجامعات 2026.

ويستعرض موقع صدى البلد، قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 32 جامعة، تقدم برامج وتخصصات تعليمية متنوعة للطلاب، وجاءت على النحو التالي:

وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:



1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.