وزارة الخارجية الأمريكية محذرة مواطنيها: يجب توخي الحذر خلال الحرب مع إيران

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيراً تحث فيه المواطنين الأمريكيين حول العالم على "توخي مزيد من الحذر" إزاء الحرب مع إيران.

وجاء في التحذير أن "الوضع الأمني ​​لا يزال معقداً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأضاف التحذير: "ينبغي على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها"، محذراً من تزايد احتمالية وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية "أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم".

وقد استؤنفت الحرب في الشرق الأوسط بعد هدوء دام أسابيع، نتيجة لاتفاق وُقّع في يونيو، وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر، في ظل صراع الطرفين للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.

ومع انهيار الهدنة مع الولايات المتحدة، أعادت طهران فرض حصارها على الممر المائي، وردّت واشنطن بفرض حصار جديد على الموانئ الإيرانية.