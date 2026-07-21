رئيس وزراء سنغافورة : نتمتع بعلاقات راسخة مع بريطانيا ترتكز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

هنأ رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، نظيره البريطاني الجديد آندي بورنهام، على تعيينه رئيسا لوزراء بريطانيا .. مؤكدا أن بلاده تتمتع بعلاقات راسخة مع بريطانيا ترتكز على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال وونج - في رسالة بعث بها إلى نظيره البريطاني ونقلتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم /الثلاثاء/ - "أتقدم بأحر التهاني بمناسبة تعيينكم رئيسا لوزراء بريطانيا، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في قيادة المملكة المتحدة خلال هذه المرحلة التي تشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، وفي مساعيكم لبناء مستقبل أكثر قوة للشعب البريطاني".

وأعرب وونج عن ثقته في أن البلدين ستواصلان تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك الابتكار، والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع.

كما أكد تطلعه إلى لقاء بورنهام قريبا، والعمل معه لتعزيز الشراكة بين سنغافورة والمملكة المتحدة بشكل أكبر.

وكان القصر الملكي في بريطانيا قد أعلن أمس /الاثنين/ أن الملك تشارلز الثالث عين بورنهام في هذا المنصب، وذلك بعد أن قدم سلفه كير ستارمر استقالته رسميا.