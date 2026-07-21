الهلال السعودي يكشف عن تفاصيل جراحة الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها سالم الدوسري قائد الفريق.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أجرى اللاعب سالم الدوسري عملية جراحية على موضع إصابته في وتر الركبة، تكللت بالنجاح”.

وأضاف: “العملية أُجريت صباح اليوم في فنلندا، على يد الطبيب المختص ليمباينن، حيث تقرر أن يبدأ سالم برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق”.

وأكد الهلال أن مدة غياب الاعب تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع ولكن الخضوع لعملية جراحية قد يطيل من مدة الغياب.