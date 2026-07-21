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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
أ ش أ

 أصدرت الخارجية الأمريكية "تحذيرا عالميا" دعت فيه الأمريكيين المتواجدين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية .

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وذكر البيان: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر واليقظة الشديدة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، واضطرابات السفر المحتملة".

وأضاف: "يُرجى متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات، والسلطات المحلية، والأخبار للاطلاع على آخر المستجدات. كما يُنصح المواطنون الأمريكيون الموجودون خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "منشآت دبلوماسية أمريكية قد استُهدفت، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط. وقد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران فجر اليوم الثلاثاء (الساعة التاسعة من مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأوضحت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي؛ بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا الشرق الأوسط احتمال إلغاء الرحلات الجوية

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