الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا في درجة حرارة الجو، ولذلك على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا في فترة الذروة.

ويؤكد الأطباء أن التعامل الخاطئ مع الطقس الحار قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تبدأ بالإجهاد الحراري وقد تصل إلى ضربة الشمس التي تهدد الحياة.



أعراض الإجهاد الحرارى..

1-فقدان السوائل بالجسم

2-اضطراب الوعي

3-الإغماء

4-القيء

5-المغص

طرق علاج حالات الإجهاد الحراري

1-تبريد داخلي عن طريق غسل المعدة والمعاء بالماء الباردة من خلال المستقيم

2-الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض للحرارة عن طريق الوريد

الصحة:

بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها مصر حالياً ، وضعت وزارة الصحة والسكان ، خطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.