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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منها الجينز الثقيل.. ملابس احذري ارتداءها في الطقس الحار

الملابس الصيفية
الملابس الصيفية
ريهام قدري

حذر الأطباء من ارتداء بعض أنواع الملابس خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، حيث إن اختيار الأقمشة المناسبة يلعب دورًا مهمًا في الشعور بالراحة، وتقليل التعرق والانزعاج خلال فصل الصيف.

وأوضح موقع Knowing Fabric)، أن الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعية مثل البوليستر والنايلون تعد من أكثر الخيارات التي يفضل تجنبها في الأجواء الحارة، لأنها تميل إلى حبس الحرارة والرطوبة بالقرب من الجلد، ما يزيد الشعور بالحر والتعرق ويقلل من تهوية الجسم. 

وأشار إلى أن الأقمشة السميكة مثل الجينز الثقيل قد تكون غير مناسبة أيضًا في درجات الحرارة المرتفعة، نظرًا لكثافة نسيجها التي تحد من تدفق الهواء وتزيد الإحساس بالحرارة، خاصة عند التعرض للشمس لفترات طويلة. 

وأضاف أن الأقمشة المصنوعة من الأكريليك والصوف الثقيل والفليس تعد من الخيارات غير المفضلة خلال الصيف، لأنها صممت أساسًا للاحتفاظ بحرارة الجسم، ما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وارتفاع درجة حرارة الجسم. 

ولفت الموقع إلى أن الملابس الضيقة، حتى لو كانت مصنوعة من خامات خفيفة نسبيًا، قد تعيق حركة الهواء حول الجسم وتزيد الاحتكاك والتعرق، لذلك ينصح باختيار الملابس الواسعة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة خلال الطقس الحار. 

وأكد الخبراء أن أفضل الخيارات في الصيف هي الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان، لما تتمتع به من قدرة على التهوية وامتصاص الرطوبة والمساعدة على تبريد الجسم بشكل طبيعي. 

ملابس صيفية الملابس الصيف ملابس غير مناسبة في الحر

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