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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حذّر منها الخبراء.. 5 أخطاء قاتلة تدمر بطارية هاتفك في الطقس الحار

بطارية هاتفك
بطارية هاتفك
احمد الشريف

حذّرت تقارير فنية متخصصة في قطاع الهواتف الذكية من ارتكاب خمسة أخطاء شائعة تؤدي إلى تدهور كفاءة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي بنسب كبيرة عند استخدام الأجهزة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف، مما قد يعرض بعض الأجهزة للتلف التام أو الانتفاخ.

ترك الهاتف داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة 

أوضحت التقارير التقنية أن تعريض الهاتف الذكي لأشعة الشمس المباشرة، أو تركه داخل مقصورة السيارة المغلقة في الطقس الحار، يعد الخطأ الأول والأكثر خطورة على سلامة المكونات الداخلية. 

وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تتجاوز 45 درجة مئوية داخل المركبات، إلى تسريع التفاعلات الكيميائية الضارة داخل بطاريات الليثيوم أيون (Lithium-ion)، وهو ما يتسبب في فقدان البطارية لقدرتها على الاحتفاظ بالشحن بشكل دائم ومستمر.

استخدام الألعاب والتطبيقات الثقيلة أثناء الشحن 

كشفت البيانات الفنية أن تشغيل الألعاب ذات الرسوميات العالية أو تطبيقات البث المباشر أثناء توصيل الهاتف بالشاحن يمثل ضغطاً مزدوجاً على المعالج والبطارية في آن واحد. 

وينتج عن هذه العملية توليد حرارة داخلية مرتفعة تضاف إلى حرارة الطقس الخارجي، مما يجبر نظام التشغيل على تفعيل خاصية كبح الأداء (Thermal Throttling) لحماية العتاد، وهو ما يقلل كفاءة البطارية وسرعة استجابة الهاتف.

عدم إزالة غطاء الحماية "الجراب" عند ارتفاع الحرارة

 أكد الخبراء أن الإبقاء على أغطية الحماية السميكة (Cases) المصنوعة من السيليكون أو البلاستيك المقوى أثناء شحن الهاتف أو استخدامه المكثف في الأجواء الحارة يمنع تبديد الحرارة بشكل طبيعي. وتعمل هذه الأغطية كعازل حراري يحبس السخونة الصادرة عن اللوحة الأم والبطارية بالداخل، مما يؤدي إلى رفع حرارة الجهاز الداخلية لمستويات قياسية تسرع من وتيرة تدهور خلايا الطاقة.

الاعتماد على شواحن تجارية غير معتمدة أو مقلدة 

أشارت التوصيات الأمنية لشركات الهواتف إلى أن استخدام الشواحن والكابلات المقلدة وغير المعتمدة يضاعف من مخاطر تلف الدوائر الكهربائية للبطارية في الطقس الحار. 

وتفتقر هذه الملحقات الرخيصة إلى شرائح الأمان الذكية التي تنظم تدفق التيار الكهربائي وتمنع الشحن الزائد، مما يؤدي إلى تدفق طاقة غير مستقرة ترتفع معها حرارة الهاتف بشكل مفاجئ أثناء الشحن.

إبقاء ميزات الاتصال اللاسلكي والسطوع بالحد الأقصى 

ذكرت المواقع المتخصصة أن تشغيل خدمات تحديد المواقع (GPS)، والبيانات الخلوية (5G)، وبلوتوث، بالتزامن مع رفع سطوع الشاشة إلى الحد الأقصى في الهواء الطلق، يستنزف طاقة البطارية بسرعة فائقة في الأيام الحارة. 

ويجبر هذا الاستهلاك المكثف خلايا البطارية على العمل بأقصى طاقتها في بيئة حرارية غير مناسبة، مما يقلل من عمرها الافتراضي على المدى الطويل.

بطارية هاتفك الهواتف الذكية Thermal Throttling GPs

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