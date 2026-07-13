انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الثاني من 2026 لأدنى مستوى لها منذ 13 عاما

انخفضت شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 11% في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ عام 2013، وذلك نتيجةً لنقص رقائق الذاكرة الذي استمر لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف وانخفاض الطلب، وفقًا لتقديرات أولية من شركة Counterpoint Research.

وفي المقابل، خالفت شركة "آبل" هذا الاتجاه، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 3%، لتصل حصتها في السوق العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 20% خلال الربع، بفضل الطلب القوي على سلسلة هواتف آيفون المتميزة مع الإبقاء على الأسعار ثابتة.. ومع ذلك، يتوقع المحللون ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

واصلت أسعار الذاكرة ارتفاعها، حيث أعطى الموردون الأولوية لعملاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حساب الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أجبر الشركات المصنعة على تحميل المستهلكين تكاليف المكونات المرتفعة من خلال رفع الأسعار، لاسيما بالنسبة للأجهزة منخفضة ومتوسطة المدى.

واستعادت "سامسونج" الصدارة بحصة سوقية بلغت 24%، مستفيدةً من المبيعات القوية لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26، وتوافر المنتجات بشكل أفضل، وانخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار في أسواق مثل الهند والشرق الأوسط.

وسجلت شركات "شاومي" و"أوبو" و"فيفو" أكبر انخفاض في شحنات الهواتف الذكية بين أكبر خمس شركات مصنعة، مما يعكس تركيزها الأكبر على الأجهزة منخفضة ومتوسطة المدى.

وأبقت شركة "كاونتربوينت" على توقعاتها بانخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنحو 14% هذا العام، مشيرة إلى أن نقص الذاكرة من المرجح أن يستمر حتى عام 2027.