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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي يثير الجدل.. هل يرفض النادي عروض رحيله؟

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم شهد تراجعًا في مشاركاته الأساسية مع الفريق.

وارتبط اسم مرموش في الفترة الأخيرة باهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، من بينها توتنهام ونيوكاسل، إلى جانب أندية من الدوريين التركي والألماني، ما فتح باب التساؤلات حول مستقبله داخل ملعب الاتحاد.

ورغم هذه التكهنات، أكدت شبكة OneFootball الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي لا تواجه أي ضغوط للتخلي عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن عقده يمتد حتى صيف عام 2029.

وأشارت الشبكة إلى أن مرموش يمتلك العديد من المقومات التي تجعله لاعبًا مهمًا في مشروع الفريق، أبرزها قدرته على التحرك بذكاء وخلق المساحات، إلى جانب مهاراته في صناعة الفرص والتسجيل، فضلًا عن تحركاته المؤثرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف التقرير أن وجود إيرلينج هالاند في الخط الأمامي قد يقلل من فرص مرموش في بعض الفترات، إلا أن اللاعب لا يزال يمثل عنصرًا مهمًا في حسابات الجهاز الفني بقيادة إنزو ماريسكا، وهو ما يدفع إدارة النادي للتفكير في الإبقاء عليه وعدم الاستجابة للعروض المقدمة لضمه.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن مرموش يقترب من الوصول إلى أفضل سنواته الكروية، ويمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق نجاح كبير مع مانشستر سيتي، والمساهمة في المنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة، ما يجعل استمرار اللاعب الخيار الأقرب داخل النادي الإنجليزي.

عمر مرموش مانشستر سيتي فترة الانتقالات الصيفية

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