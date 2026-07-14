3 طوابق مخالفة.. النيابة الإدارية تعاين عقار معهد الاتصالات بسوهاج بعد الحريق

كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة الإدارية بسوهاج في واقعة اندلاع حريق عقار معهد الاتصالات بطريق "أسيوط - سوهاج"، عن وجود مخالفات تتعلق بتراخيص البناء، وذلك عقب انتقال فريق من أعضاء النيابة لموقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسباب اندلاع النيران.

ماذا حدث؟

وكانت المستشارة نهى الشقويري، مديرة النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، قد كلفت فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبدالعال فرج، وعضوية كل من المستشار محمد البهنساوي، وعبد الله سلطان رئيس النيابة، وإبراهيم راضي وكيل أول النيابة، ونورهان رجب وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع الحريق الذي اندلع بأحد العقارات الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج، عصر الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري.

وجاء قرار الانتقال عقب إخطار النيابة المختصة بالواقعة، لإجراء المعاينة اللازمة وفحص ملابسات الحادث، حيث رافق فريق النيابة خلال أعمال المعاينة مدير المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير رخص البلديات بمديرية الإسكان، ومدير الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة، ونائب رئيس حي شرق، إلى جانب قوة تأمين من وزارة الداخلية.

وأظهرت المعاينة أن العقار محل الحريق يتكون من طابق أرضي و14 طابقًا متكررًا بالإضافة إلى سطح علوي، وأن الترخيص الصادر للعقار كان حتى الطابق الحادي عشر فقط، فيما تبين أن الحريق اندلع بالطابق الثالث عشر غير المرخص، قبل أن تمتد النيران إلى عدد من الطوابق الأخرى داخل العقار.

وأوضحت النيابة أن قوات الحماية المدنية دفعت بتجهيزاتها فور وقوع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وذلك في حضور اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، الذين تابعوا جهود التعامل مع الواقعة ميدانيًا.

وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بعدد من الممتلكات داخل العقار، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل خروجهم عقب تحسن واستقرار حالتهم الصحية.

وتواصل النيابة الإدارية إجراءاتها القانونية لفحص كافة جوانب الواقعة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمخالفات التي كشفت عنها المعاينة، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.