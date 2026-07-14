قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 طوابق مخالفة.. النيابة الإدارية تعاين عقار معهد الاتصالات بسوهاج بعد الحريق

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة
سوهاج _ أنغام الجنايني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة الإدارية بسوهاج في واقعة اندلاع حريق عقار معهد الاتصالات بطريق "أسيوط - سوهاج"، عن وجود مخالفات تتعلق بتراخيص البناء، وذلك عقب انتقال فريق من أعضاء النيابة لموقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسباب اندلاع النيران.

ماذا حدث؟

وكانت المستشارة نهى الشقويري، مديرة النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، قد كلفت فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبدالعال فرج، وعضوية كل من المستشار محمد البهنساوي، وعبد الله سلطان رئيس النيابة، وإبراهيم راضي وكيل أول النيابة، ونورهان رجب وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع الحريق الذي اندلع بأحد العقارات الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج، عصر الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري.

وجاء قرار الانتقال عقب إخطار النيابة المختصة بالواقعة، لإجراء المعاينة اللازمة وفحص ملابسات الحادث، حيث رافق فريق النيابة خلال أعمال المعاينة مدير المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير رخص البلديات بمديرية الإسكان، ومدير الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة، ونائب رئيس حي شرق، إلى جانب قوة تأمين من وزارة الداخلية.

وأظهرت المعاينة أن العقار محل الحريق يتكون من طابق أرضي و14 طابقًا متكررًا بالإضافة إلى سطح علوي، وأن الترخيص الصادر للعقار كان حتى الطابق الحادي عشر فقط، فيما تبين أن الحريق اندلع بالطابق الثالث عشر غير المرخص، قبل أن تمتد النيران إلى عدد من الطوابق الأخرى داخل العقار.

وأوضحت النيابة أن قوات الحماية المدنية دفعت بتجهيزاتها فور وقوع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وذلك في حضور اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، الذين تابعوا جهود التعامل مع الواقعة ميدانيًا.

وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بعدد من الممتلكات داخل العقار، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل خروجهم عقب تحسن واستقرار حالتهم الصحية.

وتواصل النيابة الإدارية إجراءاتها القانونية لفحص كافة جوانب الواقعة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمخالفات التي كشفت عنها المعاينة، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق معهد الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

النجم محمد إمام

محمد إمام: شيكو من أقوى كوميديانات مصر.. وإيرادات «صقر وكناريا» غير مسبوقة

النجمة سيلينا غوميز

بعد رسالة أثارت الجدل.. والدة سيلينا جوميز تكشف حقيقة خلافها مع ابنتها

مفيدة شيحة

بعد انتقادات قصة شعرها.. مفيدة شيحة: لو مش طايقني ليه عامل لي متابعة؟

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد