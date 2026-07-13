محافظ سوهاج يوجه بدراسة رقمنة مكتبة رفاعة الطهطاوي | صور

في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مكتبة رفاعة الطهطاوي بمقر مجلس مدينة سوهاج، للوقوف على حالتها.

ومتابعة ما تضمه من مخطوطات وكتب تراثية تمثل قيمة علمية وتاريخية كبيرة، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وصلاح عبد الفتاح مدير المكتبة.

محافظة سوهاج

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول محتويات المكتبة، وما تضمه من مؤلفات نادرة ومخطوطات ووثائق تاريخية نادرة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي باعتباره جزءًا من الهوية الحضارية للمحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة إعداد مشروع متكامل لرقمنة محتويات المكتبة، بما يضمن الحفاظ على المخطوطات والكتب التراثية من التلف، وإتاحتها بصورة حديثة للباحثين والمهتمين، مع إعداد حصر شامل لجميع المقتنيات وتصنيفها وفق أحدث النظم العلمية.

كما كلف المحافظ الجهات المختصة بدراسة المعوقات التي تواجه أعمال تطوير المكتبة، ووضع آليات عملية لإعادة ترميم المخطوطات والكتب التراثية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في مجال ترميم الوثائق والمقتنيات الأثرية، بما يضمن الحفاظ عليها وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام الكامل بعوامل الأمن والسلامة داخل المكتبة، من خلال مراجعة منظومة الحماية المدنية، وتوفير وسائل الإنذار المبكر والإطفاء، وضمان توافر الاشتراطات اللازمة لحماية المقتنيات النادرة من أي مخاطر قد تهددها.

الجدير بالذكر ان مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج واحدة من أكبر ثلاث مكتبات أثرية على مستوى الجمهورية، وإحدى أبرز المعالم الحضارية والثقافية بمحافظة سوهاج والعالم العربي، لما تضمه من كنوز علمية وتراثية نادرة، وتحتوي المكتبة على 1437 مخطوطًا نادرًا.

وذلك إلى جانب ما يزيد على 16 ألف مطبوعة، فضلًا عن مجموعة كبيرة من أمهات الكتب والمجلدات والمراجع القيمة في مختلف مجالات التاريخ، والثقافة، والطب، والفقه، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية.

ويزيد عمر العديد من هذه المقتنيات على 300 عام، كما تضم المكتبة نوادر خطية لا يوجد لها مثيل في العديد من المكتبات، من بينها مخطوطات تعود إلى القرن الرابع الهجري (398هـ)، وأخرى كُتبت بخط مؤلفيها أنفسهم.

بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات رائد النهضة الحديثة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، وشيخه الإمام حسن العطار شيخ الأزهر الشريف، وهو ما يمنح المكتبة قيمة علمية وتاريخية استثنائية، ويجعل الحفاظ عليها وتطويرها مسئولية وطنية وثقافية.