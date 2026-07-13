قرار وزاري ببدء الدراسة بالدبلوم المهني في مكافحة عدوى المستشفيات بطب سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على إضافة وبدء الدراسة بالدبلوم المهني في مكافحة عدوى المستشفيات بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بنظام الساعات المعتمدة، وهو برنامج خاص بمصروفات.

ويتم إلحاق لائحته الدراسية للائحة الداخلية بمرحلة الدراسات العليا بكلية الطب البشري، موضحاً أن الموافقة جاءت طبقاً للقرار الوزاري رقم (1519) لعام 2026.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن الجامعة حريصة على استحداث برامج جديدة في الدراسات العليا تواكب أحدث التطورات العلمية والمهنية، بما يسهم في تخريج كوادر طبية قادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل ومواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

واشار إلى أن تفعيل هذا البرنامج الجديد يمثل خطوة استباقية لتعزيز أداء الطاقم الطبي في مجال مكافحة العدوى، وتأهيل الكوادر الطبية بالاساليب الحديثة لضمان فاعلية المواجهة لأي وباء محتمل، وليكون الأساس نحو تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبكفاءة متميزة.

وذلك من خلال تحويل المعرفة الأكاديمية إلى واقع إكلينيكي فعال لحماية المرضى والاطقم الطبية والتمريضية داخل المستشفيات.

وأضاف الدكتور محمد نصر عميد كلية الطب، أن الوزارة أصدرت أيضاً قراراً رقم (1515) بالموافقة على اعتماد الخطط الدراسية والامتحانية لدرجتي "الماجستير والدكتوراه المعدلة" لقسم التعليم الطبي باللائحة الداخلية بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لكلية الطب البشري.

واوضح أن مثل تلك القرارات تساهم في إعداد قيادات أكاديمية قادرة على إدارة المؤسسات التعليمية الصحية وتطوير إستراتيجيات التعلم.