أزمة قلبية مفاجئة داخل حمام السباحة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة

قبل لحظات من عودته إلى منزله، تحولت تدريبات السباحة لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره إلى مأساة هزت محافظة الغربية، بعدما فارق الحياة داخل نادي غزل المحلة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، ودفعت الجهات الأمنية والنيابة العامة إلى التحرك العاجل لكشف ملابساتها والتأكد من عدم وجود أي شبهة إهمال.

أزمة قلبية مفاجئة

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الطفل توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مشاركته في تدريبات السباحة داخل نادي غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى، فيما أكدت التحريات الأولية وشهادات عدد من الحاضرين أن الواقعة ليست ناتجة عن الغرق.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان إن الطفل تعرض لحالة من الإجهاد عقب انتهاء التدريبات الصباحية، وبعد خروجه من حمام السباحة شعر بإعياء شديد، قبل أن يفقد الوعي، مؤكدين أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة صحية مفاجئة، وليس بسبب تعرضه للغرق داخل المياه.

فاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة؟

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات السباحة داخل نادي غزل المحلة بدائرة القسم.

سيارة إسعاف تنقل الضحية

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الطفل، ويدعى "إياد محمد" ويبلغ من العمر 5 سنوات، إلى مستشفى المحلة العام، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

فاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة؟

تشكيل لجنة فنية للتحقيق في وفاة طفل المحلة

وفي أعقاب الواقعة، أصدر اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة فنية من المديرية للتحقيق في ملابسات وفاة الطفل، ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة داخل حمام السباحة بالنادي.

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها إخطارًا بالواقعة، حيث وجه المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، رئيس نيابة ثان المحلة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الوفاة، والتأكد من وجود أي شبهة إهمال من عدمه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين، بينهم مدير حمام السباحة بالنادي وآخرون، للوقوف على حقيقة ما جرى، ومراجعة الإجراءات المتبعة أثناء التدريبات.

فاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة؟

حجز 3 متهمين على ذمة التحقيقات

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، أمرت نيابة ثان المحلة بالتصريح بدفن الطفل إياد محمد وتسليم جثمانه إلى أسرته لدفنه، مع استمرار التحقيقات واستكمال التحريات.

وفي تطور جديد، قررت نيابة ثان المحلة حجز ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفل، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، التي ستحدد المسؤوليات وتكشف ما إذا كانت هناك أي وقائع إهمال أو تقصير تسببت في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.