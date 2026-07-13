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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات 2027 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2027 في مصر
أحدث 5 سيارات 2027 في مصر
إبراهيم القادري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 408، وكيا سبورتاج، وجي أي سي جى اس 3 امزوم، وميتسوبيشي ديستينيتور، وساوايست S08 .

ساوايست S08 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست S08 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 342 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 525 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة .

ساوايست S08 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 161 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

قوة سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تصل إلي 177 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2027

عزم دوران سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 يصل إلي 265 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

بيجو 408 موديل 2027

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2027 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 408 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 889 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2027 ساوايست S08 موديل 2027 ديستينيتور موديل 2027 جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 كيا سبورتاج موديل 2027 كيا سبورتاج بيجو 408 موديل 2027 استقرار سوق السيارات

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