قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تعلن انتهاء هجوم واسع على إيران
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينتين في مضيق هرمز ويتهم أمريكا بتهديد الملاحة
شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026
سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية
استخراج فيش وتشبيه جنائي أونلاين 2026
البحرين ترفع مستوى التأهب.. إطلاق صافرات الإنذار ودعوات عاجلة للتوجه إلى الملاجئ
أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟
أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم
مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

كاديلاك CT5-V
كاديلاك CT5-V
صبري طلبه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تعد كاديلاك واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إذ نجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها ضمن العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة التي تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

وتقدم العلامة الأمريكية، الكثير من إصداراتها في السوق السعودي، من بينها كاديلاك CT5-V موديل 2026، التي تنتمي إلى عائلة سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم.

 كاديلاك CT5-V

محرك كاديلاك CT5-V

تعتمد كاديلاك CT5-V موديل 2026 على محرك بنزين مزود بتقنية السوبرتشارجر، ويأتي بتكوين V8 وسعة 6.2 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 10 سرعات.

ويعمل ناقل السرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات، بينما تبلغ القوة القصوى لمحرك السيارة كاديلاك CT5-V نحو 668 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 893 نيوتن متر.

أرقام الأداء والتسارع 

تقدم السيارة كاديلاك CT5-V مستويات أداء تتناسب مع مواصفاتها الميكانيكية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 321 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى 3.6 ثانية فقط للانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

 كاديلاك CT5-V

تصميم وأبعاد السيارة كاديلاك CT5-V

تنتمي كاديلاك CT5-V موديل 2026 إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، وتأتي بطول يبلغ 4,950 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,882 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,453 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,947 مم.

ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة كاديلاك CT5-V نحو 124 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 337 لتراً، لتوفير مساحة عملية للأمتعة، وتعتمد السيارة على جنوط من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، وشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع إشارات للمرايات الجانبية.

 كاديلاك CT5-V

سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

تتوفر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 520,329 ريالا.

كاديلاك CT5 V كاديلاك CT5 V سعر كاديلاك CT5 V سعر كاديلاك CT5 V في السعودية أسعار كاديلاك CT5 V

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محلل: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الخطورة.. وزيارة محمد بن زايد للقاهرة تعكس أهمية التنسيق العربي

حسام حسن وإبراهيم حسن

محلل أداء المنتخب: حسام كان يقول لي اشتغل بدماغي

سعفان الصغير

سعفان الصغير: معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن اتسمت بالانضباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد