تعد كاديلاك واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إذ نجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها ضمن العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة التي تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

وتقدم العلامة الأمريكية، الكثير من إصداراتها في السوق السعودي، من بينها كاديلاك CT5-V موديل 2026، التي تنتمي إلى عائلة سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم.

كاديلاك CT5-V

محرك كاديلاك CT5-V

تعتمد كاديلاك CT5-V موديل 2026 على محرك بنزين مزود بتقنية السوبرتشارجر، ويأتي بتكوين V8 وسعة 6.2 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 10 سرعات.

ويعمل ناقل السرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات، بينما تبلغ القوة القصوى لمحرك السيارة كاديلاك CT5-V نحو 668 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 893 نيوتن متر.

أرقام الأداء والتسارع

تقدم السيارة كاديلاك CT5-V مستويات أداء تتناسب مع مواصفاتها الميكانيكية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 321 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى 3.6 ثانية فقط للانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

كاديلاك CT5-V

تصميم وأبعاد السيارة كاديلاك CT5-V

تنتمي كاديلاك CT5-V موديل 2026 إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، وتأتي بطول يبلغ 4,950 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,882 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,453 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,947 مم.

ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة كاديلاك CT5-V نحو 124 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 337 لتراً، لتوفير مساحة عملية للأمتعة، وتعتمد السيارة على جنوط من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، وشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع إشارات للمرايات الجانبية.

كاديلاك CT5-V

سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

تتوفر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 520,329 ريالا.