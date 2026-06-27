تواصل كاديلاك تعزيز مكانتها في عالم السيارات الفاخرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات الحديثة، وتعد كاديلاك CT5 موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان التي تقدمها العلامة الأمريكية في السوق السعودي.

أبعاد كاديلاك CT5 موديل 2026

تعتمد كاديلاك CT5 موديل 2026 على أبعاد خارجية تعكس طبيعتها كسيارة سيدان فاخرة، حيث يبلغ طولها 4,923 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,883 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,453 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,947 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1,823 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 337 لترًا.

كاديلاك CT5

وتحصل السيارة كاديلاك CT5 موديل 2026 على منظومة إضاءة حديثة تعتمد على مصابيح LED في جميع الجوانب، إذ تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، إلى جانب مصابيح الإضاءة النهارية التي تعمل بالتقنية نفسها، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وشبكة أمامي سوداء متعددة الفتحات الهوائية.

كاديلاك CT5

محرك كاديلاك CT5 موديل 2026

توفر كاديلاك CT5 موديل 2026 خيارًا أول للمنظومة الفنية بمحرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 237 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي.

كاديلاك CT5

توفر السيارة إلى جانب المحرك الأساسي خيارًا آخر يعتمد على محرك بنزين توين تيربو سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر، ويطور قوة تصل إلى 335 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 550 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك أيضًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع خلفي للعجلات.

كاديلاك CT5

أسعار كاديلاك CT5 موديل 2026 في السعودية

تتوفر كاديلاك CT5 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 253,839 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 281,589 ريال سعودي.