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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ425 متقدما للوظائف القيادية بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة حتى، اليوم /الأربعاء/، من إجراء المقابلات الشخصية لـ425 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من محافظ البحر الأحمر الأسبق أحمد عبدالله، ومحافظ قنا والقليوبية الأسبق عبدالحميد الهجان، ومحافظ الغربية الأسبق أحمد صقر، ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق الدكتور رضا فرحات، ومساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية الدكتور عصام شعت، والمستشار القانوني للوزارة المستشار شادي الجرواني.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المقابلات الشخصية تواصلت هذا الأسبوع على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وستختتم المقابلات غداً الخميس لحوالي 100 متقدم للمسابقة، على أن يتم استكمال المقابلات للأعداد التي تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالي 1370 متقدمًا الأسبوع القادم.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة تقوم خلال المقابلات بالتعرف من المتقدمين على خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، ومقترحاتهم لتطوير الأداء في ملفات عمل الإدارة المحلية.

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الوظائف القيادية

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