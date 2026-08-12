الصين: الوضع على الحدود مع الهند مستقر في الوقت الحالي

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن الوضع على الحدود مع الهند "مستقر عموما في الوقت الحالي"، متجنبة التعليق على تقارير بشأن زيادة النشاط العسكري الصيني بالقرب من ولاية أروناشال براديش الحدودية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "إنديا توداي"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع الـ36 لآلية التشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود، الذي عقد الأسبوع الماضي، على مواصلة الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية

وجاءت التصريحات الصينية بعد يوم من تأكيد الهند أن القضايا المتعلقة بالمناطق الحدودية مع الصين تمثل "أهمية بالغة"، وأن الحفاظ على السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية يمثل أولوية، نظرا لتأثير الوضع الحدودي على مسار العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه بكين ونيودلهي خطوات إعادة بناء العلاقات التي تدهورت بشدة عقب اشتباكات وادي جالوان عام 2020، حيث توصل الجانبان في أكتوبر 2024 إلى اتفاق لفك الاشتباك في منطقتي ديبسانج وديمشوك، آخر نقطتي احتكاك في شرق لاداخ.

وأشارت التطورات الأخيرة إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين، مع بقاء النزاع الحدودي عاملا رئيسيا في تحديد مستقبل العلاقات الصينية-الهندية.