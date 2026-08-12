برلماني أوكراني: كييف تسعى للسلام وموسكو تواصل تصعيدها العسكري

قال أوليكسي جونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني، إنّ أوكرانيا تسعى إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن السبب الوحيد وراء استمرار الحرب هو رفض روسيا التوقف.

وأوضح أن أوكرانيا وافقت على إيقاف الحرب عند الخطوط الأمامية، بينما ترفض روسيا هذا الأمر، مشيرًا إلى وجود فرص للتصعيد.

وأكد أن بلاده مستعدة لإيقاف الحرب والإبقاء على الوضع كما هو عند الخطوط الأمامية، لكن روسيا ترفض ذلك، وهو ما اعتبره السبب الوحيد للتصعيد سواء في الجو أو البر أو البحر.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أوكرانيا مستعدة لإيقاف الحرب الآن، ولا توجد لديها أي ثغرات في هذا الموقف، موضحًا أن بلاده توافق على إيقاف وتجميد الحرب عند الخطوط الأمامية، ولا تطالب روسيا بمغادرة المناطق التي احتلتها.

وشدد على أن روسيا ترفض إيقاف الحرب، معتبرًا أن الأمر كله يتعلق بقرار شخص واحد، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يستطيع، إذا قرر إنهاء الحرب، أن يفعل ذلك اليوم.

الحرب مستمرة منذ 3 سنوات

وأكد عضو البرلمان الأوكراني أن من الصعب للغاية القول إن الطرفين باتا قريبين من إنهاء الحرب، مشددًا على أن أوكرانيا فعلت كل ما بوسعها لإنهائها، لأن الحرب مروعة ولا يوجد أي منطق وراء استمرارها، وأن الحرب مستمرة منذ 3 سنوات، دون حدوث تغييرات جوهرية في الخطوط الأمامية، معتبرًا أن الناس يموتون «لأجل لا شيء».