مفاجأة تقلب مستقبل أشرف داري .. قرار غير مُتوقع من «عموتة» بشأن اللاعب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «يوتيوب»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وقال محمود شوقي إن مسئولي الأهلي، بعد فشل إنهاء صفقة لاعب الوسط الأفريقي، أعادوا تقييم احتياجات الفريق، خاصة في مركز الدفاع، بالتزامن مع عدم مناسبة العرض المقدم من الوداد المغربي للحصول على خدمات أشرف داري من الناحية المالية.

وأوضح أن الأهلي كان سيضطر إلى دفع مبلغ مالي كبير للاعب المغربي رغم خروجه على سبيل الإعارة، وهو ما دفع مسئولي النادي إلى فتح الباب أمام استمرار “داري” مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار "شوقي" إلى أن مسؤولي الأهلي تحدثوا مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة بشأن موقف أشرف داري، ليتم اتخاذ قرار باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأضاف أن أشرف داري تم إبلاغه باستمراره مع الأهلي، ومن المقرر أن يتوجه غدًا إلى السفارة الإسبانية في مصر لاستخراج تأشيرة دخول إسبانيا، تمهيدًا للحاق بمعسكر الفريق المقام حاليًا هناك.

ويخوض الأهلي معسكرًا تحضيريًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تجهيز اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يشارك الأهلي في الموسم الجديد في بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب عدد من البطولات المحلية، من بينها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.