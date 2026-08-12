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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السميت التركي في المنزل .. مقادير سهلة وخطوات بسيطة

طريقة عمل السميت التركي
طريقة عمل السميت التركي
آية التيجي

يعد السميت التركي من أشهر المخبوزات التركية التي تتميز بطعمها الشهي وقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ.

وتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة لتحضير السميت التركي بعجينة هشة ولذيذة، ويمكن تقديمه على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بجانب المشروبات الساخنة.

طريقة عمل السميت التركي

طريقة عمل السميت التركي

مقادير السميت التركي

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل السميت التركي

طريقة عمل السميت التركي

ـ نبدأ بوضع الدقيق والماء والزيت والخميرة والسكر والملح في العجان، ثم نعجن جميع المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

ـ ويُفضل الاستمرار في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة.

ـ بعد الانتهاء من العجن، تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ـ وبعد اكتمال التخمير، تُشكل العجينة حسب الشكل المعتاد للسميت التركي، ثم تُستكمل خطوات التجهيز والخبز حتى يصبح السميت ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج.

طريقة عمل السميت التركي

نصائح لنجاح السميت التركي

يساعد العجن الجيد لمدة كافية على الحصول على عجينة ناجحة وهشة، كما أن ترك العجينة لتختمر بشكل جيد يمنح السميت التركي قوامه المميز.

ويمكن تقديم السميت بعد خبزه مباشرة مع الجبن أو العسل أو أي من الإضافات المفضلة، ليكون وجبة إفطار شهية وسهلة التحضير.

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